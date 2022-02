Rouen : des voisins se tirent dessus, l'un d'eux est blessé

L’histoire n’est pas banale : deux voisins se sont emportés jusqu’à en sortir des armes à feu et se tirer dessus. Cela s’est passé mercredi 23 octobre à Rouen. Dans la matinée, l’un d’eux s’est rendu en face de chez son voisin parce qu’il faisait trop de bruit. Les deux individus se sont insultés. Après trois allers et retours, le trentenaire est revenu armé d’un pistolet à plomb et a tiré sur la façade, puis est parti.

A son retour, l’autre homme, âgé de 25 ans, lui aussi a sorti une arme “camouflée en stylo” dit-on à l’Hôtel de police de Rouen. Sauf que ce dernier n’a pas hésité à viser et a tiré sur son agresseur. Il a été touché d’une balle 22 long rifle dans le dos. Le tireur a prévenu les secours, qui à leur arrivée ont trouvé une seule personne. Le mis en cause avait pris la fuite. La victime a été transporté par à l’hôpital.

Deux jours plus tard, le 25 octobre, le tireur s’est rendu à l’hôtel de police pour apporter son témoignage, il a finalement reconnu les faits. Son arme n’a pas été retrouvée mais celle de son voisin blessé a été récupérée par la police.