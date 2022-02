Sortir en région : mardi 29 octobre

CALVADOS

Jeudi, on fête Halloween à Forméo, le complexe aquatique du pays de Falaise. De nombreuses animations seront proposées pour les enfants de 6 à 12 ans. C'est jeudi de 15h30 à 17h30. Il est conseillé de réserver dès maintenant auprès du centre aquatique ou au 02 31 41 69 00.

Concert de musique Metal à Caen ce mardi soir. Lessen sera au El camino à 20h. Entrée à 5€.

Il vous reste jusqu'à dimanche pour visiter l'exposition du musée de Vire qui s'inscrit dans le cadre de Normandie impressionniste. Cette expo consacre la puissance de l'eau en rapport avec la vie des hommes et des femmes du 19ème siècle. Celle-ci s'y révélera tour à tour séduisante (dans les stations balnéaires), inquiétante voire même menaçante (précipitations et inondations), mais aussi dominée et utilitaire, notamment pour l'industrie papetière et drapière si importante dans l'histoire de Vire. C'est de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Enfin ce soir au mémorial de Caen, Yves Rots viendra témoigner sur le service du travail obligatoire, le STO, de la 2nde guerre mondiale. C'est un événement organisé à l'occasion d'un débat et de la sortie d'un livre sur le STO. RDV à 18h ce soir.

MANCHE

Vendredi, l'hippodrome de Cherbourg-La Glacerie fête Halloween avec l'animation Hippoween. Une sortie pour les petits accompagnés des plus grands; c'est vendredi sur l'hippodrome de Cherbourg La Glacerie à partir de 13h. Entrée à 4€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Profitez des vacances pour emmener les enfants découvrir Saint Lô autrement. Un livret avec des jeux est proposé aux enfants par l'office de tourisme. Sur le thème d'Halloween, les 5-10 ans devront libérer Epouvantin l'épouvantail des griffes de la sorcière Briovère, le tout à l'aide de rébus ou de quizz. C'est gratuit.

Pendant les vacances scolaires, le planétarium Ludiver vous propose de nombreuses animations et ateliers. Cet après midi par exemple, dévouvrez en famille « Les pieds dans l’eau, la tête dans les étoiles ». Questions, expériences, jeux, pour faire découvrir l’eau de manière ludique et sensibiliser le public à sa protection : visite guidée des expositions, expériences, atelier de construction « cyclone à eau », contes « Lola, la goutte d’eau » et « le faiseur de nuages » par l’association « A fleurs de mots ». RDV de 14h à 18h.,Vous avez aussi la possibilité à 15h, de vivre en direct avec les animateurs la magie d'une nuit étoilée au planétarium : "le ciel du soir dans la Hague et le Cotentin". Constellations, étoiles filantes, galaxies... n'auront plus de secrets pour vous.

ORNE

Jusqu'à vendredi, loisirsland s'installe à Alençon. 6500 m2 de jeux à retrouver au parc Anova pour les 10 ans de loisirsland. RDV tous les jours de 10h à 19h. Vous nous écoutez dans l'Orne? Gagnez vos places en appelant à la fin de diffusion de cette chronique à 9h30 et 14h30.

A la maison du paysage de Ségrie Fontaine, Sac à dos sur les épaules (où se cache le matériel du chercheur en herbe : épuisettes, jumelles, boites loupes, fiches d’identification ...), orientez-vous à l’aide d’une carte afin de retrouver les bornes numérotées. A chaque borne correspond une activité d’observation, de recherche, créative, musicale ... spécialement conçue pour les enfants de 5 à 12 ans ! 7 € pour la location du sac sur une 1/2 journée. Parcours d’environ 1,5 Km, durée des activités max. 2h RDV de 9h30 à 12h ou de 14h à 17h jusqu'à jeudi.

Petit à petit, dans les rayons, Noël s'installe, avec son lot de chocolats déjà disponible. Venez vous mettre dans l'ambiance avec la visite du laboratoire Chocolaterie Glatigny à Alençon. C'est demain à 10h 15 et 14h15. Réservation à l'office de Tourisme.