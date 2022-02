L'Avant match : la JS Cherbourg à Lanester

"Elle n'est pas à sa place dans ce classement de Nationale 1" constate Sébastien Leriche, coach cherbourgeois, lorsque l'on évoque l'équipe du Lanester HB. Après quatre journées, les Bretons affichent deux matches nuls et deux défaites, ils sont avant derniers.

"Ils ont fait face à un calendrier difficile, battus par la Crea Oissel et Gonfreville, ils ont tenu en échec Limoges et Nanterre en déplacement... Lanester sera sans complexe face à nous pour gagner à domicile" analyse le coach de la JS, qui rappelle que les matchs dans le Morbihan n'ont pas réussi aux mauves lors des dernières saisons. "Il va falloir être précis dans les phases rapides, éviter au maximum les attaques placées."

L'analyse de Sébastien Leriche :

"C'est une bonne équipe. Ils peuvent débuter un cycle contre nous" constate aussi Stéphane Grout, directeur sportif. "Notre but dans ce championnat est de gagner, pas forcément de faire le spectacle et de mettre 10 buts d'écart à chaque match. Ce match contre Lanester pourrait être l'une de ces quatre ou cinq recontres qui se gagneront d'un but et qui feront la différence".

L'analyse de Stéphane Grout :

Lanester HB - JS Cherbourg, samedi 26 octobre, 20h45.