L'émission de TF1, Danse avec les stars part en tournée

Au programme, un spectacle exceptionnel et glamour qui fera vibrer les plus grands fans de Danse avec les Stars. Les shows, présentés par Sandrine Quétier et Vincent Cerutti, réuniront six célébrités ayant marqué le programme, par leurs performances, leurs personnalités et leur persévérance. Ils seront accompagnés par six partenaires emblématiques. Les spectacles seront mis-en-scène par Chris Marques.

Comme lors des primes, le public et le jury joueront un rôle capital. Chaque couple se produira sur scène le temps de deux danses, avant de recevoir les notes et les appréciations du jury de l'émission. Une fois l'ensemble des prestations effectuées, c'est le public présent dans la salle qui votera pour son couple favori. Technique, prestance, glamour... rien ne sera laissé au hasard ! Les résultats des votes seront affichés en fin de spectacle et désigneront le couple gagnant...

Glamour, performance et interactivité avec le public : une promesse inédite pour un show d'exception !



Jeudi 19 décembre 2013 - PARIS/BERCY - 20H30

Samedi 11 janvier 2014 - NANTES/ZENITH - 20H30

Dimanche 12 janvier 2014 - NANTES/ZENITH - 15H30

Vendredi 17 janvier 2014 - NICE/PALAIS NIKAÏA - 20H30

Samedi 18 janvier 2014 - MARSEILLE/LE DÔME - 20H30

Dimanche 19 janvier 2014 - MARSEILLE/LE DÔME - 15H30

Jeudi 23 janvier 2014 - MONTPELLIER/PARK&SUITES ARENA - 20H30

Samedi 25 janvier 2014 - LILLE/ZENITH - 20H30

Dimanche 26 janvier 2014 - LILLE/ZENITH - 15H30

Mercredi 29 janvier 2014 - ST ETIENNE/ZENITH - 20H30

Vendredi 31 janvier 2014 - LYON/HALLE TONY GARNIER - 20H30

Samedi 1er février 2014 - LYON/HALLE TONY GARNIER - 20H30

Jeudi 6 février 2014 - BRUXELLES/PALAIS 12 - 20H30

Samedi 8 février 2014 - AMNEVILLE/LE GALAXIE - 20H30

Samedi 15 février 2014 - TOULOUSE/ZENITH - 20H30

Dimanche 16 février 2014 - TOULOUSE/ZENITH - 15H30

Jeudi 20 février 2014 - STRASBOURG/ZENITH - 20H30

Samedi 22 février 2014 - ROUEN/ZENITH - 20H30

Dimanche 23 février 2014 - ROUEN/ZENITH - 15H30