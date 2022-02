Les seniors ont leur place dans les salles de sport

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, celles-ci peuvent être une bonne option pour se maintenir en forme. “Nous avons des cours plus light pour les retraités, qui viennent davantage le matin”, indique Marc Grizel, le patron de la salle Moving, à Rouen. “Personnellement, j’ai 64 ans et je fais du RPM (vélo en salle)” !

Evidemment, pour un “senior” qui désire se remettre au sport, il faut commencer en douceur. De toute façon, un certificat médical est exigé. “A part cela, une personne de 60 ans en bonne forme physique peut tout faire dans une salle de sport”, estime Marc Grizel.

Commencer en douceur

Pour le reste, il faudra quelques mois pour remuscler les membres et le cœur. “Ici, j’ai un client de 84 ans et un autre est doté d’un pace maker ! La salle de sport n’est pas réservé aux jeunes, bien au contraire. L’activité permet de se sentir bien dans son corps et sa tête”. A Moving, des femmes retraitées fréquentent ainsi les tapis de course toutes les semaines.