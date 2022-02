Foire Saint-Romain : la magie opère toujours

Les 210 forains sont sur le pont depuis dix jours pour monter manèges et échoppes. Cette année, travaux de réaménagement des quais obligent, la foire a été contrainte de se déplacer un plus à l’ouest, jusqu’au Hangar 106. “C’était compliqué à gérer, estime Gérard Poetschke, président du Comité de promotion et d’animation de la foire. Les forains n’aiment pas être trop déplacés ! Au final, tout est rentré dans l’ordre, les services municipaux ont fait du bon travail”.

Du 25 octobre au 24 novembre

En cette période de crise, les foires résistent. Elles apportent un peu de chaleur et de joie de vivre. “Nous attendons un bon cru 2013. L’an passé, les dates n’étaient pas idéales. Cette année, nous retrouvons une foire en novembre, le mois traditionnel”.

L’agenda de la Foire 2013 :

-vendredi 25 octobre, 14 h : ouverture de la Foire

-samedi 26 octobre, 16 h : inauguration

-mercredi 6 novembre, 12 h : repas des anciens forains

-dimanche 10 novembre , 11 h : messe sur le “skooter” de M.Lapeyre, en bas de la rampe aval du pont Jeanne d’Arc.

-mardi 19 novembre, 15h30-19h :accueil des jeunes handicapés

.dès 17 h : soirée à 1€ et 2€ pour les attractions participantes

-mercredi 20 novembre, dès 14 h : journée à 1€ et 2€

-jeudi 21 novembre, 14h30 : visite de l’hôpital Charles Nicolle par la Reine de la Foire, avec distribution de friandises

Les nouveaux manèges 2013 : CountDown, Maxximum 2, Tornado.