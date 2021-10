Marché auto de Cherbourg : l'occasion se porte bien

Le salon de l'occasion automobile ferme ses portes en cette fin de journée du lundi 31 mai à Cherbourg. Et l'événement a encore une fois attiré le grand public. Du côté de la douzaine de professionnels présents, on se frotte les mains aussi puisque les affaires ont bien fonctionné cette année. On disait le marché de l'occasion en déclin depuis le lancement des aides gouvernementales et notamment la fameuse prime à la casse, mais il n'en est rien.

Bonus AUDIO / Les explications de Valéry Lecoutour, président de l'amicale des concessionnaires du Nord Cotentin.