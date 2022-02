25ème foire d'automne de Rémalard Impossible de lire le son.

Durant 2 jours, les indiens d'Amérique s'invitent à la foire de Rémalard. Un village indien sera reconstitué par une association, l'occasion de visiter des tipis. Les plus jeunes ne seront pas oubliés avec la possibilité de se maquiller, de s'initer au tir à l'arc ou encore au tomahawk.Vous retrouvez également 80 exposants dans différents domains qui vous proposeront de nombreuses bonnes affaires.Le concours de gâteaux est toujours présent mais depuis cette année, ce n'est plus seulement la poire mais tous les fruits d'automne que vous pourrez autiliser pour ce concours ouvert aux amteurs et profesionnels.Enfin dernier point important, l'élection de la 11ème reine du Perche! Mesdemoiselles , pour s'inscrire: 02 33 73 78 02.Ecoutez Germain Fontaine, président du comité d'organisation, nosu présenter le programme: