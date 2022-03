Ils sont nés à Rouen et célèbres

Parmi les plus connus et plus anciens, de grands écrivains bien-sûr, comme Flaubert ou Corneille, nés dans la ville aux cent clochers. Mais plus récemment, des natifs de l’agglo s’illustrent dans de nombreux domaines. A commencer par le sport. Désormais recyclé dans la politique, le judoka David Douillet est né à Rouen en 1969, avant de briller en or aux Jeux olympiques d’Atlanta et de Sydney. Il a débuté le judo à Neufchâtel-en-Bray. A la suite de ses performances sportives et ses résultats scolaires, il a pu intégrer une section sport- études et un lycée à Rennes.

Un parcours suivi de près par Ugo Legrand. Ce jeune judoka, né à Mont-Saint-Aignan en 1989, a pris le relais après avoir découvert le judo à l’âge de 3 ans, grâce à son père, professeur au sein du club de Grand-Quevilly.

Autre champion, autre discipline. David Trezeguet, champion du monde en 1998 avec l’équipe de France, est lui aussi natif de Rouen. L’Argentin d’origine doit sa naissance normande à son père, alors joueur professionnel au FC Rouen de 1976 à 1979, avant que la famille Trezeguet ne reparte au pays natal. Le jeune David avait alors 2 ans.

Autre personnalité dans le monde sportif, médical et politique : Valérie Fourneyron, née au Petit-Quevilly en 1959. L’ex-maire de Rouen s’est d’abord faite connaître dans le sport comme médecin du Rouen Hockey Elite, avant de panser les plaies de l’équipe de France de volley-ball. Actuellement ministre des Sports, elle travaille auprès d’un certain François Hollande, également natif de Rouen. Dans les années 1950, sa famille était installée en ville, rue des Carmes, puis à Bois-Guillaume où son père possédait une clinique. Le président de la République a fréquenté le pensionnat Jean-Baptiste de la Salle à Rouen. Les Hollande ont fini par quitter les lieux pour rejoindre Neuilly en région parisienne.

La télévision aussi accueille quelques noms rouennais. Parmi eux, Elise Lucet, journaliste-présentatrice à France Télévision. Née le 30 mai 1963 à Rouen, elle a fait ses débuts sur FR3 Caen jusqu’en 1986 pour gravir ensuite les échelons du monde médiatique.

Autre succès, autre talent : Vincent Lagaf’, de son vrai nom Vincent Rouil, et sa célèbre Zoubida, est né à Mont-Saint-Aignan.

L’humoriste Franck Dubosc a lui aussi passé les premiers moments de sa vie à Grand-Quevilly. Bac en poche, il a fréquenté le conservatoire de Rouen tout comme Karin Viard, native de Rouen, Valérie Lemercier ou encore Virginie Ledoyen.

Dans le domaine musical, les chanteurs Amaury Vassili et Keen’V, tous deux nés à Rouen, représentent la région à travers la France.

Et puis, moins connue et pourtant grande dans son univers : Karin Sajo. La styliste et décoratrice est née à Mont-Saint-Aignan d’un père peintre. Cette haut-normande travaille avec les plus grands noms de la haute couture, comme Gaultier ou Hermès.

Repères

Acteurs Parmi les comédiens nés à Rouen, citons Philippe Torreton, né en 1965 et qui a grandi au Grand-Quevilly, ou encore Anny Duperey, née en 1947.

Basket Si Tony Parker a fait une partie de sa scolarité à Déville, il n’est pas né à Rouen. Ce qui n’est pas le cas de Ian Mahinmi, né en 1986. Il joue en NBA, aux Indiana Pacers.

Mannequin Estelle Lefébure, mannequin et actrice, est née en 1966 dans la capitale normande. Elle a été mariée à David Halliday puis à l’animateur Arthur.

Roi Il n’est plus vivant, mais Edouard IV, fils de Richard Plantagenêt, est l’unique roi à avoir vu le jour à Rouen, en 1442. Il régna sur l’Angleterre de 1461 à 1483.