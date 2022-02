Le Pont Flaubert et la Sud III pourraient être reliés en 2020

On l’oublie souvent, mais cinq ans après son inauguration, le sixième pont n’est toujours pas achevé. L’ouvrage levant a coûté la bagatelle de 155 millions d’euros ? Reste à bâtir ses accès sud... moyennant 200 millions d’euros.

Le dossier était en pause, jusqu’à ce que le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, annonce en février que l’Etat en financera la moitié. Les cent autres millions seront assumés par les collectivités locales, probablement 50 parle Conseil régional, 30 par la Crea et 20 par le Conseil général. Pourquoi un tel coût ? Sur plus de 1 000 mètres, une quatre voies surélevée doit être créée, passant au-dessus de voies de chemin de fer débouchant sur la gare Rouen-Orléans. Les ronds-points actuels, dont celui de Madagascar, seront supprimés. “Pour minorer la durée et l’impact sur la circulation, nous avons entamé un énorme travail avec les services de l’Etat afin de caler les chantiers de tout le monde”, indique Frédéric Sanchez, le président de la Crea. Viaduc, rampes d’accès, future ligne Arc Nord Sud, quartier Flaubert, voiries... Tout sera intégré à un “programme de travaux” unique.

Et la rive droite ?

L’histoire ne sera pas terminée pour autant, car de l’autre côté de la Seine, au nord, des élus réclament aussi l’aménagement de véritables accès, la fin du pont formant un goulet au niveau du Kindarena. “Le préfet a relancé des études dans ce sens à ma demande”, glisse M. Sanchez. Il s’agira de créer de nouvelles voies pour rejoindre le pôle multimodal du Kindarena mais aussi l’A150. Et cela pourraît coûter de 80 à 90 nouveaux millions d’euros.