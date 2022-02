La scénographie de l'historial Jeanne d'Arc est choisie

L’ouverture est prévue en décembre 2014. D’ici là, tous se creusent les méninges pour que ce futur lieu d’histoire et de culture puisse attirer petits et grands.

Un espace moderne

Scénographe et muséographe, Clémence Farrell tient dans son travail de recherche “à respecter l’architecture dans laquelle va s’implanter l’historial.” Avec très peu d’objets de collection, le contenu du parcours et de la visite libre sera principalement développé par une scénographie dont certains aspects se dévoilent : “il y aura des verres gravés pour laisser l’architecture apparente, du mapping 3D qui peut se projeter sur n’importe quel volume comme les piliers ou dans la crypte gothique, des trompe-l’oeil et de la vidéo. Nous sommes obligés de nous projeter dans l’avenir de la technologie : il faut tenir la route sur dix ans” ! indique cette artiste dont les travaux ont déjà connu les frontières de la Chine.

Cette modernité annoncée promet un beau constraste entre le XVe siècle de Jeanne d’Arc et notre ère.