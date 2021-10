Voici une véritable perle qui fait son entrée cette semaine sur Tendance. "Last of American girls", nouveau titre de Green Day. Nous n'avions plus de nouvelles depuis le "21 guns" du 30 juin 2009 (entré n°1 dans 23 pays la 1ère semaine) et que vous avez "légèrement" entendu sur Tendance ouest !

Ecoutez, régalez-vous, délectez-vous ! "last of American girls" est de l'excellent Green Day.