Coup de coeur : Trixie Whitley en concert à La Luciole ce mercredi !

Elle n'a que 25 ans et une voix digne des plus grands, Trixie Whitley sort son premier album, enregistré à New York, dont le talent respire par tous les pores de sa peau ! Cette jeune chanteuse navigue avec brio entre soul-folk dépouillé de blues groovy.

Mais ce qui frappe, indéniablement, c'est sa voix exceptionnelle et délicieusement soul et pénétrante qui vous remue les tripes jusqu'à vous faire frissonner, dans les graves proches d'une Fiona Apple ou dans les aigus les plus fous d'une Alicia Keys.

Une jeune diva et née et nul ne va s'en plaindre. Ne manquez pas Trixie Whitley en concert ce mercredi soir à la Luciole d'Alençon !

Tarif entre 8€ et 10€ !