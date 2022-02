Des trains Intercités Rouen-Dieppe supprimés dès décembre

La cause de son mécontentement : la décision prise récemment par la SNCF et le ministère des transports de supprimer certains trains Intercités entre Rouen et Dieppe les samedis et dimanches, à partir du 16 décembre. "Je ne saurais l'accepter en l'état et sans autres propositions pour assurer la continuité du service public", écrit Nicolas Mayer-Rossignol à Roland Bonnepart, le directeur Normandie de la SNCF.

"Je m'étonne que la Région Haute-Normandie n'ait pas été alertée dans de meilleurs délais pour organiser, dans la mesure du possible, à vos côtés un service annuel 2014 dans la continuit du service assuré depuis plusieurs années". "NMR" repproche à la SNCF de laisser la région seule face au problème et à une éventuelle saturation des TER restants.