Et une tournée générale... Une ! L'ensemble de l'album va y passer... Nouveau titre de Christophe MAE en rotation depuis quelques jours sur tendance "Je me lâche". Un petit reggae léger à la sauce MAE. Une vraie identité vocale, une vraie rythmique vocale. On aime ou on aime pas, mais Christophe MAE s'est imposé et est devenu incontournable en cette année radiophonique !