Sortir en région : mardi 22 octobre

CALVADOS

Ce week-end, Vire accueille son salon zen à la salle "Bienvenue en Terre Happy". RDV de 10h à 18h samedi et dimanche 15 bis rue des acres à Vire. Infos sur soyons-zen.wifeo.com

Jusqu'à dimanche, le musée éclaté de la presqu'île de Caen expose les travaux d'élèves de CM1 et CM2 inspirés des 15 artistes du festival impresionniste. A voir en famille à la galerie d'exposition de l'ESAM à Caen entre 13h et 18h.

Mercredi Florent Mothe sera en showcase à l'espace culturel Leclerc de Caen 24 rue Lanfranc. Dès 17h, séance dédicaces et chansons en live à retrouver. Gagnez votre rencontre en tête à tête avec le chanteur en envoyant CALVADOS par SMS au 7 11 12. Le tirage au sort aura lieu entre 18 et 19h dans génération Tendance.

MANCHE

Pour les vacances de la Toussaint, il y a des animations à la Cité de la Mer. Rendez-vous sur www.citedelamer.com pour toutes les infos complémentaires.

Le festival Fantasti'kids se déroule jusqu'à samedi. Cet après-midi atelier pizza au Sully Snack de Montmartin sur mer à 15h. A la même heure, magik'contes à la médiathèque de Bréhal. Infos à l'office de tourisme au 02 33 47 51 80.

Les enfants toujours à l'honneur avec cette animation à Bricquevillle-sur-Mer : Animations autour de jeux en bois, jeux de plateau, de construction, de cartes… ouvert à tous. Rendez vous à la Salle Sainte Thérèse c'est Gratuit et c'est à 15h.

Atelier chante en famille pour terminer, au local de Rejouets à Cérences. Jouer avec des mots pour créer des chansons.Pour les enfants jusqu’à 10 ans, accompagnés des parents. 5€ par séance et par famille pendant 1h.

ORNE

Venez faire un tour en famille au parc animalier d'Ecouves. 200 animaux de 30 espèces différentes venant des 5 continents le tout sur 12 hectares de parc. Plus d'infos sur www.parcanimalierdecouves.fr

Le salon de beauté L'Institut 5 rue de la Chaussée à Alençon organise une opération originale : si vous êtes en primaire ou au collège et que vous avec 16 ou plus à un contrôle, vous aurez droit à un cadeau surprise à tirer au sort ! Alors à vos cahiers et RDV jusqu'au 31 janvier 2014.

Opération Nature en sac à Ségrie Fontaine pour les vacances : la Maison de la Rivière et du Paysage propose une activité ludique pour découvrir un site naturel et s’amuser en famille. Sac à dos, jumelles, boite loupe... Autant de matériel qui servira à découvrir la prairie, la mare, la forêt et des petites bêtes en tout genre ! C'est 2h30 pour le parcours entier, 7€ la demi-journée. Plus d'infos sur www.cpie61.fr