Au tribunal de Rouen : interdit de stade, il ne pointe pas à l'Hôtel de Police

A 21 ans, le jeune homme, condamné à de multiples reprises, alterne périodes de liberté et de détention. Le 11 octobre dernier, c’est détenu qu’il a comparu devant le tribunal correctionnel pour ne pas s’être présenté aux convocations des autorités de police entre octobre et novembre 2012 à Rouen.

Le 5 juillet 2012, l’homme, connu pour avoir perturbé certain match du Football Club de Rouen (FCR), avait été déclaré par le Préfet de Seine-Maritime “interdit de stade”. En effet, le Code du sport prévoit pareil arrêté afin d’empêcher la réitération de troubles dans les enceintes sportives. Ainsi, à chaque match du FCR, le jeune homme devait pointer à la mi-temps à l’Hôtel de Police. Il s’y plia, excepté les 19 octobre, 2 et 9 novembre.

“J’étais au travail. Je faisais un inventaire à 300 km. On partait en car vers 19h, puisque les inventaires ont lieu à la fermeture des magasins, et on rentrait très tôt le lendemain matin”, a-t-il indiqué aux magistrats. A cela, le juge a rétorqué qu’il n’y avait pas de justificatif au dossier. “J’ai eu l’Hôtel de Police au téléphone. Ils m’ont dit que les papiers rapportés (à savoir le contrat de travail) n’étaient pas suffisants. Mais, je n’ai rien d’autre”, a rétorqué le jeune homme. Le prévenu, reconnu coupable, a bénéficié d’une dispense de peine.