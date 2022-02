Championnat de France de cross country des polices municipales à Rouen

Pour les policiers rouennais, la manifestation aura une saveur particulière puisque ils font figure de ténor, champions de France à multiples reprises, et champion en titre par équipe, catégorie vétérans. Rouen compte aussi dans ses rangs le vice-champion de France individuel, Ludovic Pannequin. “Nous visons la victoire par équipe et en individuel”, glisse Aurélien Guilmard, le directeur de la Police municipale de Rouen. Le doublé est donc l’objectif, à “la maison”, surtout face à Caen, le grand rival.

A Rouen, une dizaine d’agents courent régulièrement grâce à l’Entente sportive rouennaise du cross des polices municipales (ESRCPM). Parmi eux, six seront engagés dimanche : Ludovic Pannequin, Laurent Persent, Bruno Gosseye, Annabelle Léger, Aurélien Guilmard, Hervé Gréboval.

Une course “Open”

Pour s’ouvrir au grand public, la compétition a intégré une course “open”, ouverte à tous, avec une inscription possible le jour même sur le site. Le départ sera donné à 11h45. La recette sera reversée à la Fondation Charles Nicolle.

Pratique. Dimanche 20 octobre, La Petite Bouverie, Rouen. Départs. 9 h : vétérans hommes (8 km). 10 h : seniors et vétérans femmes (4 km). 10h45 : seniors hommes (9 km). 11h45 : course ASVP et “Open” (8 km pour les hommes, 4 km pour les femmes).

Infos sur www.rouen.fr