Un centre pour nourrir l'intelligence de la foi à Caen

Entre les cours donnés aux 16 séminaristes qui souhaitent devenir prêtres, les conférences occasionnelles ou la bibliothèque qui abrite 60 000 ouvrages, chaque visiteur peut y trouver son compte. Des cours d'histoire de l'Eglise, d'étude de la bible, de langues anciennes comme l'acadien, le grec, l’hébreu ou l'ougaritique y sont enseignées et ouvert à tous, croyants et non croyants.

Cinq centres en France

"Nous poursuivons ici trois missions", annonce Pascaline Lano, nommée directrice du CETh au début du mois d'octobre. "Nous visons à créer un lien entre les personnes qui sont engagées dans la vie pastorale et ecclésiastique, nous proposons des formations pouvant mener au diplôme universitaire d'études théologiques et au baccalauréat canonique qui sont ouvertes à tous, et nous cherchons à créer un dialogue permanent avec la société, notamment autour de grands thèmes comme la bioéthique par exemple."

En France, il n'existe que quatre autres centres de ce type, à Grenoble, Rouen, Poitiers et Clermont-Ferrand. Une décision fut prise par les séminaristes des trois diocèses régionaux de fonder cette structure en 1972, et de l'installer à proximité de la maison diocésaine de Caen. Depuis, la façon de comprendre la foi n'a cessé d'évoluer. "La théologie, ce n'est pas asséner des dogmes, mais accueillir les questions du monde." La dernière "journée d'études", vendredi 11 octobre, portait ainsi sur l'Islam, alors de prochaines conférences s'intéresseront au libéralisme économique et à sa critique marxiste, à la sexualité chez les jeunes ou encore sur le questionnement du Credo, la profession de foi des catholiques.