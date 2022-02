Hôpital de Cherbourg : l'ARS valide le plan de la direction

Les agents de l'hôpital Pasteur sont mobilisés depuis maintenant 9 mois contre les mesures de réorganisation du temps de travail envisagées par la direction pour réduire le déficit cumulé, qui s'élève à 27 millions d'euros.

Parmi les propositions jugées injustes par les agents, la mise en place d'un service de 12 heures contre 8 actuellement, mais aussi la suppression de l'équivalent de 5 RTT. Ils dénoncent aussi la situation précaire de plusieurs dizaines de contractuels en attente de stagiérisation. Les salariés avaient donc demandé au ministère de la santé la nomination d'un médiateur pour tenter de désamorcer le conflit.

"On n'a plus le temps d'attendre" leur a répondu Pierre-Jean Lancry, le directeur de l'Agence Régionale de Santé. Il rappelle que l'hôpital a obtenu 3 millions d'euros à la fin de l'année 2012. L'ARS a validé le plan de retour à l'équilibre de la direction, qui pourrait intervenir dès le mois de décembre. Selon l'ARS, le temps des négociations est terminé, des efforts ont été consentis par la direction et les médecins.

De leurs côté, les agents indiquent qu'ils comptent durcir leur mouvement. "Si le directeur passe en force le protocole, que nous ne signerons pas, et qu'il arrive un incident pendant un service de 12 heures, nous n'hésiterons pas à nous tourner vers le tribunal comme la loi nous l'autorise," précisent-ils aussi.