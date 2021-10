Handisport : il court pour le handisport

Président de l'association 'la transnorm'handi”, il va parcourir 200 kilomètres en course à pied, le tout en seulement quatre jours. Pour ce marathonien confirmé, le défi est de taille. 'En 2005, j'ai fait le tour du Calvados. Mais je n'avais jamais mené un projet de cette ampleur”, indique-t-il. Arnaud de Villele, 40 ans, travaille depuis trois ans sur cette aventure humaine, destinée à créer davantage de ponts entre le monde sportif et les personnes handicapées. Chaque jour, un forum sera organisé dans la ville étape. 'Le but est de réunir différentes associations, de faire en sorte que tout le monde se mette en lien et prenne des contacts, explique Arnaud de Villele. Ce que je souhaite, c'est favoriser l'intégration des personnes handicapées à travers le sport.”



