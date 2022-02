En Haut ! met en scène au théâtre le quartier des Hauts de Rouen

Pour cette nouvelle saison, une pièce de théâtre, intitulée En haut est proposée aux habitants. Elle dresse le portrait d’un quartier en construction. Quatre auteurs se partagent la tâche, Hugo Paviot, le coordinateur artistique et metteur en scène, Gustave Akakpo, Emmanuelle Destremeau et David Arribe.

Au cœur des quartiers

Chacun d’eux sera en résidence sur place pour “rencontrer les habitants, les associations locales et proposer des actions culturelles”, explique Hugo Paviot. La tâche se veut d’autant plus difficile, qu’elle comporte des contraintes d’écriture : chacun des auteurs doit se tenir à une époque (les années 60, 80, 2000 et 2030), une origine géographique des familles (Normandie, Afrique noire, Maghreb et pays de l’Est) et la fonction de la salle se situant sous l’appartement des protagonistes.

Hugo Paviot a pioché les années 2030, une famille venant des pays de l’Est vivant au dessus d’une salle de théâtre. Il a terminé sa résidence il y a quelques jours: “Cela nous permet de nous inspirer des habitants que nous rencontrons, mais la pièce ne leur sera pas consacrée. C’est une fiction, par un travail de mémoire”. Tour à tour, les auteurs vont s’emparer des lieux pour réaliser une pièce de quinze minutes. Elles seront ensuite assemblées et présentées en mai prochain.