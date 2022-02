La gamme Distribution de Renault Trucks s'installe à Blainville-sur-Orne

Le groupe Volvo annonce ce mercredi 16 octobre avoir décidé d’une nouvelle orientation dans l’organisation industrielle de ses usines camions en Europe. La production de camions de la gamme Distribution de Gand en Belgique est officiellement transférée à l’usine de Blainville-sur-Orne à côté de Caen, dans le Calvados. "Les orientations retenues font partie du programme global d’amélioration de la performance du groupe Volvo."

"Aujourd’hui, l’organisation industrielle pour l’activité camions est le résultat de différentes acquisitions et nous souhaitons maintenant utiliser les usines de la manière la plus efficace possible" souligne Olof Persson, président et CEO du groupe Volvo. "Cela va nous permettre d’améliorer l’efficacité de notre système industriel, ce qui va nous conduire à être plus compétitifs sur des marchés globaux."

Cette réorganisation du groupe devrait concrètement se traduire par une augmentation de 40% du volume de la production sur la ligne d’assemblage de la gamme Distribution, ce qui devrait correspondre à 4 000 camions supplémentaires par an. Elle doit permettre également de renforcer l'activité d'assemblage de l'ensemble des cabines Renault Trucks, des gammes Distribution de Volvo et Trucks de DAF.

La ligne d’assemblage de camions du site de Blainville a produit 7 500 camions Midlum en 2012. En 2013, la production atteindra environ 10 000 camions à la suite du transfert de la production du Renault Premium Distribution sur le site, à l’été 2013, antérieurement produite dans l’usine de Bourg-en-Bresse. En plus des 2 500 salariés employés sur le site de Blainville, 500 intérimaires y travaillent régulièrement. Cette réorganisation devrait entraîner la création de dizaines d'emplois.