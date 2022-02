Vacances : où sortir ce week-end dans le Calvados ?

L’incroyable Cirque Plume

Préparez-vous à être scotchés aux sièges par “Tempus Fugit” : un feu d’artifice de situations cocasses, mélodieuses, spectaculaires, amusantes, impressionnantes.

Tous les soirs à 20h jusqu’au dimanche 20 (17h) à la Colline aux Oiseaux. www.theatre.caen.fr.

Deux spectacles, une seule adresse

L’association Amavada vous invite à venir trembler de peur devant “le Détartrage du Vampire” et vous laisser surprendre par “La Dame pipi”.

Samedi 19 à 19h30, dimanche 20 octobre à 15h30, La Fermeture éclair, Caen. 02 31 83 20 35.

Le showman Ben, l’oncle soul

Après un an d’absence, le soulman à la française remonte sur scène pour faire découvrir son nouvel album. Ca va jazzer au Cargo !

Mardi 22 octobre à 20h30 au Cargo. 21/24/27€. Tél. 02 31 86 79 31 www.lecargo.fr.

Florent Mothe avec Tendance Ouest

L’artiste issu de la troupe Mozart l’opéra rock poursuit sa carrière solo et s’arrête à Caen pour un showcase et une séance dédicaces en toute intimité !

Mercredi 23 octobre à 17h à l’espace culturel Leclerc 24 rue Lanfranc à Caen. Tél. 02 31 85 75 61.

Traversée nocturne de la forêt d’Ifs

A la tombée de la nuit, rejoignez de surprenants personnages tout droit sotis du Moyen-Age et découvrez la forêt au cour d’une balade théâtralisée originale.

Vendredi 18 et jeudi 24 octobre à 20h30. Forêt d’Ifs. 4€. Réservations au 06 73 12 39 24.

Les enfants à l’honneur au "Mepic"

Le Musée éclaté de la presqu’île de Caen expose les travaux d’élèves de CM1/CM2, inspirés des 15 artistes du festival Normandie impressionniste.

Du 16 au 27 octobre, 13h-18h, Galerie d’exposition de l’Esam, Caen. Entrée libre. 02 14 37 25 00.

Grand show équestre

La Presqu’île de Caen invite les curieux à assister à un grand show équestre sous chapiteau, pouvant accueillir 1 500 spectateurs. Des démonstrations sont prévues : saut d’obstacles, dressage, para- dressage, attelage, endurance, voltige et reining.

Samedi 19 octobre à 11h, 14h et 16 h sur la Presqu’île de Caen. Durée : environ 1h15. Gratuit. Plus d’infos sur www.caen.fr.

Festival Musique et Cinéma

Pour sa 7ème édition, les amateurs pourront profiter des deux arts réunis à travers un programme varié !

Du 17 au 20 octobre au cinéma Le Cabieu, Ouistreham. 02 31 97 39 52. www.cinemalecabieu.cine.allocine.fr.

Grand week-end “tzigan’oriental”

La Boîte à bois propose des stages de danse tzigane, de guitare et de violon manouches. En plus, le concert du groupe Bal’O’Gadjo. Le tout dans une ambiance festive.

Samedi 19 et dimanche 20 octobre. Salle des Trois Ormes à Verson. 10/45€. Tel.02 31 93 95 92.

Le piano dans tous ses états

Dernière ligne droite pour le concours européen de piano qui décernera son Grand Prix lors de la finale retransmise en direct par l’Eurovision.

Samedi 19 octobre à 19h30. Espace Daure à l’Université de Caen. Tel.02 31 97 18 63.

D. Besnehard en parrain du festival du film européen

Pour sa 12e édition, le festival du film européen propose de nombreuses avant-premières, des leçons de cinéma et des animations thématiques.

Du 16 au 22 octobre. Casino de Houlgate. 6/30€. 02 31 24 34 79 www.festival-houlgate.eu.

Un été indien en musiques et en découvertes

Exceptionnellement, le festival de théâtre les Baladins cède la place à la musique avec le festival “L’été indien”.

Du vendredi 18 octobre au dimanche 20, dès14h30.

Texas et Indochine au Zénith

Le groupe écossais des années 1990 revient sur scène après près de huit ans d’absence. Il s’arrête à Caen pour présenter son dernier album “The Conversation”. Indochine revient pour son Black city Tour 2, en référence au titre du dernier album d’Indochine, et ravira toutes les générations de fans !

Texas, vendredi 18 octobre à 20h au Zénith. 39,6€. Première partie : Girl called Johnny. Indochine, lundi 21 octobre à 20h au Zénith. Complet. Première partie : KlinK Clock. www.zenith-caen.fr.