Journée spéciale prévue ce mardi au CHU de Caen sur le thème des accidents casculaires cérébraux, troisième cause de mortalité de France. Des stands d'information et des dépistages sont organisés à partir de 11h. A noter aussi que le CLIC de Caen, le Centre local d'information et de coordination des seniors, s'intéresse de son côté aux troubles du comportement de la maladie d'Alzheimer en début d'après-midi.