Juaye-Mondaye : ce mardi, on vote à l'abbaye !

On vote dès demain, et c'est peu commun... à l’Abbaye Saint-Martin de Mondaye. Les frères de la communauté qui ont émis leurs voeux perpétuels devront élire leur nouvel abbé. Ils devront aussi décider si celui pour lequel ils vont voter sera prélat à vie ou pour une période déterminée (entre 9 et 12 ans). L’élu a un maximum de huit jours pour signifier son acceptation. La bénédiction du nouvel abbé se déroulera lundi 11 novembre en présence de l'évêque du diocèse, Monseigneur Boulanger.