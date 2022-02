La bière "kékette", championne du monde !

Avec un zeste d’humour provocateur et surtout un produit de qualité, Ross Tapp, gérant du bar Mozzies à Caen, et Pierre Pellerin, imprimeur à Lisieux, ont conquis le marché. En quelques mois, ils ont écoulé 25 000 bouteilles de 33 cl. Et travaillent désormais en flux tendu. Déjà concepteurs de "L’Embuscade" au calvados, les deux comparses ont fait appel à un brasseur belge pour obtenir leur nouvelle bière blonde et artisanale, au goût ni trop amer, ni trop sucré, et très festif.

Plébiscitée par les consommateurs et les professionnels, la "Kékette" a déjà remporté le mois dernier sa première médaille d’or de la dégustation au mondial de la bière à Mulhouse. Une récompense qui encourage ses créateurs à viser la grande distribution.