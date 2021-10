L'argent de la Pentecôte

Avant de remettre son rapport, elle fait savoir aux médias que des millions d'euros collectés pour les personnes âgées ont abouti dans le trou de la Sécu : '1,855 milliard d'euros n'a pas été correctement affecté”. L'argent, dit Laurence Dumont, n'a pas été 'intégralement” versé. 'Faux”, riposte le ministère du Budget... Mais Laurence Dumont demande qu'on ne joue pas sur les mots, même s'il y a une différence entre 'détournement” et 'réaffectation de sommes à d'autres fins que celles envisagées”. En tout cas, dit-elle, 'la sanctuarisation des fonds promise par Jean-Pierre Raffarin n'a pas été respectée.”

La promesse de Raffarin (inventeur de l'idée du lundi en 2004) visait à se défendre du soupçon de vouer cet argent au sort naguère réservé à la vignette auto. Pascal Champvert, président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées, exprimait alors ce soupçon ; La Manche libre s'en était fait l'écho. Il le confirme aujourd'hui dans la presse : “Les crédits sont affectés à d'autres fins, alors que cet argent devrait être utilisé dans l'urgence à l'aide aux services à domicile pour les personnes âgées. Le secteur est sous la menace de licenciements, de nombreuses associations d'aide aux personnes âgées ne parviennent pas à s'en sortir faute de moyens...” Plus pessimiste que Laurence Dumont, Pascal Champvert estime que “depuis 2004, deux milliards d'euros cumulés ont été utilisés à d'autres fins.”

Non seulement une partie des fonds auraient “abouti ailleurs que dans l'aide aux gens âgés”, mais ceux qui leur ont bien été destinés “ont été sous-utilisés”, accuse Laurence Dumont, bien que “les conseils généraux ploient sous la charge financière de l'aide aux personnes âgées”. Selon les médias qui enquêtent maintenant sur cette affaire, l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l'Inspection générale des finances (IGF), en mars 2010, parlaient de “sous-utilisation des 1,855 milliard d'euros d'excédents cumulés entre 2004 et 2009”. Pourquoi cette déperdition ? Par manque de contrôle central. Autrement dit : carence du gouvernement.

Mais de toute façon, l'idée de Raffarin a échoué, rejetée en bloc par les Français. Quatre citoyens sur cinq font le pont de la Pentecôte, lundi compris.



