Education : les étudiants de l'ESPE de Rouen poursuivent leur mouvement

Jeudi 10 octobre, une réunion publique s'est tenue au sujet du devenir de l'ex-IUFM désormais Ecole supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) de Rouen. En cause, une partie des locaux pourrait être destinée à l'IDS, l'Institut du Développement Social. Les futurs enseignants s'y opposent largement et crient "non à la dégradation programmée des conditions de la formation" et exigent que le projet de cette implantation soit retiré.

Pour se faire entendre une fois de plus, une manifestation est prévue mardi 15 octobre devant le Conseil d'Administration de l'Université de Rouen. Le rendez-vous est donné à l'ESPE à 13h30. Les manifestants sont invités à s'habiller en noir "pour imaginer le deuil d'une formation des enseignants efficace que nous vivrons, si ce projet est maintenu", dit-on dans le communiqué.