“Bonne fête maman” !

Coquilles amandines

Pour 8 coquilles

Préparation-cuisson : 2h



150 g d'amandes mondées

215 g de farine à gâteaux

200 g de sucre en poudre

2 œufs

15 cl de lait

2 c. à s. d'huile végétale, 1 c. à café d'extrait d'amande



Dans une petite poêle, faire dorer les amandes à feu moyen, en remuant souvent. Laisser refroidir. Moudre finement les amandes grillées au robot ou au hachoir électrique.

Préchauffer le four à 180 °C (th. 5). Graisser généreusement 8 moules en forme de coquille Saint-Jacques, de 12 cm de diamètre, ou d'une contenance de 15 cl.

Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, la farine et le sucre.

Dans un petit saladier, battre les œufs. Incorporer les 3 ingrédients. Incorporer les ingrédients liquides dans le mélange à base de farine jusqu'à ce que la farine soit bien absorbée. Répartir le mélange dans les moules, jusqu'à 1 cm du bord.

Faire cuire les gâteaux au four pendant 20 à 25 minutes ; une aiguille enfoncée au milieu doit ressortir propre. Laisser tiédir pendant 10 minutes, dans les moules posés sur une grille. Détacher chaque gâteau du bord de son moule avec la pointe d'un couteau et démouler. Laisser refroidir complètement sur la grille. Servir avec des fraises.



