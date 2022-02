Football : un seul match pour l'Avranchinais Pivaty

Quelle surprise ce jeudi 10 octobre en consultant le procès verbal de la comission régionale sportive et discipline de la Ligue de Basse-Normandie en date du 8 octobre. En regardant les sanctions on s'aperçoit que le néo-Avranchinais Yoan Pivaty a écopé d'un match de suspension pour son exlusion lors de la rencontre de coupe de France entre Avranches et Ouistreham.

Une exclusion qui faisait suite à une altercaltion avec un joueur calvadosien. Joueur loin d'être exempt de tout reproche (qui aurait également mérité d'être expulsé) auquel Pivaty avait porté un coup au visage. Un geste qui dans les barêmes de la LFBN peut valoir quatre match de suspension à l'interessé. Pourquoi autant de clémence ? La question mérite d'être posée.

Cette situation aura tout de même le mérite d'arranger Avranches qui pourrat compter dès ce week end sur l'un de ses éléments forts du début de saison.