Décès du comédien et réalisateur Daniel Duval

Ce brun ténébreux, à la gueule burinée par les années, incarne pour beaucoup le proxénète aux méthodes expéditives de "La dérobade", en 1979, dans lequel Miou-Miou incarnait une prostituée tombée dans ses filets.

Daniel Duval a longtemps mis sa dégaine de voyou au service de nombreux polars comme dans "Les Lyonnais" en 2011 et "36 Quai des orfèvres" en 2004 tous deux réalisés par Olivier Marchal ou "Le deuxième souffle" d'Alain Corneau (2007). Il a aussi tourné pour José Giovanni ("Les loups entre eux") en 1985, sans oublier le "Bar du téléphone" en 1980 de Claude Barrois.

Mais Daniel Duval, personnalité à la fois solitaire et libre, a aussi beaucoup tourné dans des films d'auteurs ou plus exigeants, refusant tout carriérisme.

A ses débuts au milieu des années 1970, il tourne pour Bertrand Tavernier dans "Que la fête commence" (1974) puis à partir des années 1990 pour Serge Gainsbourg dans "Stan the Flesher" (1990) ou de jeunes cinéastes comme Sandrine Veysset dans "Y aura-t-il de la neige à Noël" et Marion Vernoux dans "Love etc" en 1996.

Il tournera deux fois pour l'autrichien Michael Haneke en 2003 "Le temps des loups" et en 2005 dans "Caché". Duval sera encore aux génériques de films signés François Ozon, Pierre Salvadori ou encore dernièrement Jalil Lespert dans "Des vents contraires" en 2011.

Duval, apparu aussi dans plusieurs rôles à la télévision, a signé plusieurs longs métrages, parmi lesquels "Le temps des porte-plumes" en 2006 avec Jean-Paul Rouve et Anne Brochet, film directement inspiré de son histoire d'enfant rebelle déraciné et dans les séries Engrenages et Mafiosa.

Duval a été retiré à ses parents à 9 ans, puis placé dans une institution avant d'atterrir chez un couple à la campagne, celle des années 50, où il restera jusqu'à ses quinze ans. L'enfant continuera de les voir jusqu'à leur disparition en 1984. Lors de la sortie du film, il racontait qu'à 40 ans, il allait encore sur les genoux de Gustave, son père adoptif, quand il lui rendait visite.

Le comédien a été marié un temps avec l'actrice Anna Karina.

La date de ses obsèques n'a pas été communiquée.