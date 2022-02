Le monde merveilleux de Noël a fermé ses portes hier soir, dimanche 3 janvier, à Caen. La deuxième édition de ce rendez-vous familial a attiré mais pas autant que l'année dernière où 40 000 personnes avaient arpenté le parc expo. La fréquentation serait à la baisse de 30% cette année. En cause selon les organisateurs : la crise, la grippe A H1N1 mais aussi et surtout les conditions météo et en particulier la neige rendant l'accès à Caen difficile.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire