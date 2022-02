Le rendez-vous proposera cette fois un espace de déambulation urbaine, artistique et avant-gardiste en plein centre ville de Caen, entre chapiteaux et lieux patrimoniaux. Une série de concerts gratuits seront aussi mis en place tous les jours place Saint-Sauveur. De nouveaux groupes ont d'ailleurs rejoint la soirée de clôture, parmi lesquels les membre de Dead Sexy, Chateau Marmont, Griefjoy et Jackson and His Computer Band.