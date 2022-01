Ce dernier était la semaine passée au centre d'entrainement de l'OM pour renouveler le partenariat existant entre l'un des plus grands clubs français et sa chaîne de magasins de sport. Il était pour l'occasion entouré de Vincent Labrune et Elie Baup, respectivement président et entraîneur du club phocéen.

Natif de Saint-Lô, Jacky Rihouet est à la tête d'Intersport depuis 3 ans.