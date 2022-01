Consultations gratuites avec les notaires de Basse-Normandie le 17 octobre

Le 17 octobre, un dispositif exceptionnel sera mis en place dans les studios bas-normands de Tendance Ouest (Caen, Vire, Saint-Lô, Cherbourg et Alençon) en partenariat avec la chambre des notaires de Basse-Normandie. Des notaires seront disponibles de 17h à 21h pour vous recevoir et répondre gratuitement à toutes les questions que vous vous posez. Vous pouvez d'ores et déjà réserver un rendez-vous avec l'un d'entre eux ici.

Un magazine sera réalisé en direct le jeudi 17 octobre entre 18h et 19h.Vous pouvez dès maintenant poser vos questions aux notaires qui vous répondront en direct le 17 octobre.

Vous pourrez également poser vos questions en direct pendant l'émission sur la page facebook de Tendance Ouest, sur twitter ou par téléphone au 02.33.05.32.30.