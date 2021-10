19ème Prix de la vocation scientifique et technique des filles 2010

Vous êtes une fille, vous êtes en Terminale et vous voulez étudier et travailler dans un domaine scienctifique? Ce prix est fait pour vous.

Gagnez 1000euros en présentant votre projet, rejoindre un secteur à dominante masculine (60% et plus d'hommes) dans le secteur scientifique et technique.

Le dossier de candidature est à télécharger en fin d'article ou à retirer à la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité.

Il sera à retourner à cette adresse avant le 23 juillet:

Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité

16 Place Gardin 14000 Caen Horaires d'ouverture: Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h Telephone et mail: 02 31 86 65 50, drdfe@orange.fr

Pour me communiquer vos idées, écrivez moi à generation@tendanceouest.com ou appelez moi au 02 33 05 32 30