Le globe-trotteur caennais fait un buzz

' Il n'y a d'homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé”. Sur sa page de présentation internet, Pierre-Antoine Leforestier cite Lamartine. Si tout va bien, dans quelques jours, ce jeune étudiant caennais de 22 ans entamera un tour du monde en 80 jours grâce à un concours national organisé par le quotidien France Soir. Principe du 'Reportour du monde en 80 jours” : proposer aux participants de 'vivre tout à fond et de le partager avec les lecteurs du journal à travers des vidéos et des photos” dans le cadre d'un voyage à travers 21 pays du monde entier. Pour participer, chaque candidat doit postuler sur internet en éditant sa page de présentation : une photo, une description et surtout une vidéo. Ensuite, c'est au candidat de se promouvoir au maximum pour inciter les gens à voter pour lui.



“Je veux créer le buzz”

Sa promotion, Pierre-Antoine en a fait sa première expédition. “Pierrot l'aventurier”, comme on l'appelle, a mis en place un vrai dispositif de communication autour de lui : des relances quotidiennes au vote et un groupe sur Facebook, des articles de presse, et il est même allé jusqu'à fabriquer un tee-shirt à son effigie mais “je réserve encore quelques surprises d'envergure pour faire parler de moi”, confie-t-il. Et pour le moment, ça marche. Sur les 8 250 candidats inscrits, le jeune homme figure parmi les 100 premiers. C'est ce jeudi 20 mai que le jury étudie le dossier des 50 candidats les plus populaires avant d'en sélectionner 15 pour un entretien individuel.



“C'est un peu mon Pékin express”

Pour “Pierrot l'aventurier”, cette aventure est surtout l'occasion de “partager de beaux moments avec des gens d'une autre culture. C'est aussi la possibilité de faire le tour du monde et je n'aurai plus jamais 80 jours pour faire un truc pareil !”. Le 3 juin prochain, Pierre-Antoine partira peut-être, avec une seule idée en tête: “faire de ce voyage une grande fête”. Première étape : Dubai.

Pour le soutenir : http://reportour.francesoir.fr/PierreAntoineLeforestier .



