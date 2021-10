Sous le regard d'Anne Franck

'Anne Franck, une histoire d'aujourd'hui” s'articule sous la forme de 11 panneaux suspendus sur lesquels une ligne du temps, des années 29 aux années 50 et à la publication du journal d'Anne Franck, fournit des repères au visiteur. Les photos de l'album de famille, prises par le père d'Anne Franck, témoignent du contexte dans lequel cette jeune fille juive a vécu, de sa naissance en Allemagne en 1929 à son décès dans le camp de Bergen-Belsen en 1945.



Action culturelle et pédagogique

Présentée dans une cinquantaine de pays, cette exposition suscite un fort intérêt en conjuguant action culturelle et pédagogique et permet notamment de réfléchir sur le racisme, l'antisémitisme et les discriminations si présentes aujourd'hui dans nos sociétés. On peut la voir à la Maison de l'étudiant située sur le campus I de l'Université de Caen jusqu'au 5 juin. Entrée libre.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire