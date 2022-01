Peillon et Fioraso lancent la nouvelle école du professorat à Caen

En compagnie de Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Vincent Peillon a officiellement lancé les Ecoles supérieurs du professorat et de l'éducation en France. La terminologie "IUFM" disparaît donc au profit des "ESPE". "Il ne s'agit pas de faire un copier-coller des anciens IUFM", précise le directeur de l'école caennaise, Stanislas Hommet, "mais bien mieux relier la formation initiale à la formation continue, pour une meilleure professionallisation."

Partie intégrante des universités, ces nouvelles écoles du professorat et de l'éducation vont permettre à tous les futurs enseignants et conseillers principaux d'éducation (CPE) "de se doter d'une formation pédagogique, d'acquérir une culture professionnelle partagée, essentielle à la cohésion des équipes pédagogiques, et de bénéficier d'une entrée progressive dans le métier", selon le service de communication du ministère. A Caen, 1150 étudiants y sont inscits cette année.

Après être arrivés à 10h30 sur le campus de l'ESPE, les deux ministres sont intervenus dans le principal amphithéâtre de l'établissement, avant de passer dans des cours de Master 1 du "parcours Capes histoires-géographie" et de Master 1 du "parcours professeur des écoles". Une table ronde sur la formation en alternance a ensuite commencé vers 11h30.