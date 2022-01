Le marché du neuf "est très calme"

L’heure n’est pas encore à la stabilisation des prix pour l’immobilier neuf dans l’agglomération caennaise. Le marché est orientée à la baisse, comme en témoignent les indicateurs transmis par les Notaires de France. Le bassin de Caen Métropole (350 000 habitants) affiche une diminution de 13,6% du prix des appartements, avec un prix de vente médian de 2 944€ le m2. Tandis que Caen intra muros connait une baisse de 7,8% à 3 216€, et sa commune voisine, Colombelles, accuse une chute de 25%, à 2 285€. Les maisons subissent cette même tendance, avec un prix de vente médian de 198 850€ (-3,4%).

“Le marché est très calme, témoigne Aymeric Cours-Mach, représentant des notaires de Basse-Normandie, même si l’activité se ressent pour ce qui concerne les résidences principales. L’impact fiscal que nous connaissions auparavant n’est plus d’actualité, et je ne suis pas convaincu de l’efficacité de la loi Duflot”.

Cette loi, censée encourager l’investissement locatif, n’a pas eu les effets escomptés. “Il y a quelque temps, l’investissement représentait près de 80% des ventes ! On peut se demander si le marché n’est pas saturé”, constate Pascal Thouroude, responsable commercial du promoteur Edifidès. “Il existe encore une demande dans certains quartiers, et les petites maisons de l’agglomération sont toujours très recherchées. On observe aussi un regain d’intérêt pour le centre-ville”.

Semaine de l’accession

Promoteurs immobiliers, notaires et banques seront présents pour une semaine d’information consacrée à l’accession à la propriété à la Maison de l’habitat (37 rue Jean Romain), du 9 au 15 octobre (mercredi 9 au vendredi 11, lundi 14 et mardi 15 de 13h30 à 19h30 ; samedi 12 octobre de 10h à 17h). Sans rendez-vous. Tél. 02 31 38 31 38.