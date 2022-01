Chute des cours : la colère des producteurs de viande dans l'Orne

Les cours de la viande bovine se sont à nouveau effondrés, de l'ordre de 30 ou 40 centimes du kilo, et les producteurs sont allés vérifier les promesses faites par certains professionnels de la filière, d'utiliser de la viande 100% française ... alors que la surproduction fait que le boeuf allemand est moins cher.

A Argentan, et à Alençon, les producteurs sont allés chez Mac Do. A Alençon, ils sont aussi allés chez FGlench et chez Carrefour.

Dominique Bayer, responsable de la section bovine à la FDSEA de l'Orne: