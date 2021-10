Le Newport, Quai Vendeuvre

La décoration est simple et plaisante, le service rapide et prévenant. Le Newport propose chaque midi un plat du jour à 7 euros, une formule à 10 euros avec entrée, plat et café ou plat, dessert et café. Pour les plus gros appétits, il y a la formule complète à 12 euros : entrée, plat et dessert. Ce jour là, le chef propose en entrée une salade irlandaise, un pâté de tête maison ou un tartare de concombre.



Gâteau basque

Cette dernière suggestion me semble la plus originale et j'opte pour elle. Je ne suis pas déçue : c'est en fait un concombre haché en petits morceaux, agrémenté d'une sauce à la crème. L'ensemble est extrêmement frais et me fait redécouvrir les plaisirs d'un légume trop peu servi dans les restaurants. En plat, j'ai ensuite l'opportunité de goûter à une brandade de colinot ou à un rôti de boeuf servi avec du gratin dauphinois. Mon convive choisit le premier plat, moi le second. Dans les deux cas, nos palais sont satisfaits. Mais je me m'arrête pas en s'y bon chemin ... En dessert, la carte suggère un gâteau basque. Ce dernier est moelleux et la poudre d'amandes me laisse un souvenir agréable. Avec une demi bouteille d'eau gazeuse, la note s'élève à 15,50 €.

Pratique. Newport 74, quai Vendeuvre. Tél. 02 31 85 75 64



