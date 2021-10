Pas de quartier pour le veau

Epaule de veau en cabriole d'épices



Pour 4 personnes



Préparation : 30 minutes

Cuisson : 1 h





800 g d'épaule de veau

4 pommes de terre

2 aubergines

1 oignon

1 cuil. à café de piment doux en poudre

1 cuil. à café de curcuma

3 pincées de safran

1 cuil. à café de gingembre en poudre

Sel et poivre du moulin



Mélangez toutes les épices dans un bol avec l'huile d'olive, puis badigeonnez-en l'épaule. Faites dorer l'épaule dans une cocotte avec sa marinade, puis ajoutez l'oignon émincé et le miel, laissez fondre et caraméliser.

Assaisonnez, ajoutez un grand verre d'eau, couvrez la cocotte et laissez cuire 30 min. sur feu moyen. Epluchez les pommes de terre et nettoyez les légumes. Taillez-lesen rondelles.

Ajoutez les pommes de terre dans la cocotte et laissez cuire 15 minutes.

Ajoutez les autres légumes et laissez cuire encore 20 à 30 minutes. à feu doux.

Versez un peu d'eau en cours de cuisson si besoin.

Coupez l'épaule en morceaux et servez-la avec les légumes fondants.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire