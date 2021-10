Portes ouvertes à l'aéroclub de Cherbourg

Samedi de 14h à 18h et dimanche 9-12h et 14-18h, l'aéroclub Jean Piquenot à Cherbourg vous propose de découvrir sa flotte d'avions et notamment le tout nouvel appareil arrivé il y a quelques jours. L'occasion bien sûr de faire des baptèmes de l'air et de vous renseigner sur les activités proposées tout au long de l'année par le club.

Et le samedi 22 mai à 18 h 30 aura lieu une cérémonie en l'honneur de Monsieur Bernard MIETTE, pilote Instructeur de l' école à qui a été decerné a Médaille de l'Aéronautique. Cette cérémonie se déroulera dans les locaux de l'aéroclub.

Pour plus de renseignements, RDV sur http://ac-cherbourg.com/ ou au 02 33 22 93 29.

