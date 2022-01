Rouen : la police met en garde contre les ruses et arnaques à domicile

Les deux derniers faits ont été rapportés le même jour, lundi 30 septembre. A Sotteville-lès-Rouen, c'est une vieille dame de 81 ans qui a reçu la visite dans son pavillon de deux hommes d'une trentaine et d'une cinquantaine d'années affirmant avoir démoussé son toit et réclamant 60€ pour le travail. La dame a payé, l'un des deux est allé lui montrer le résultat du travail imaginaire depuis un vélux, tandis que l'autre dérobait 200€ en liquide au rez-de-chaussée.

Au même moment, en début d'après-midi, c'est un soi-disant vendeur de compteurs d'électricité nouvelle génération qui est venu sonner à la porte du domicile d'une femme, à Petit-Couronne. Il se serait présenté comme salarié d'une société sous-traitante d'EDF, ce que cette dernière dément formellement. "EDF ne réalise aucun démarchage à domicile pour installer des compteurs", précise la police. Heureusement, la propriétaire n'a pas mordu à l'hameçon mais a prévenu les forces de l'ordre.

Aux personnes âgées, la police conseille l'installation d'entrebailleur de porte, ces petites chaînettes empêchant l'ouverture totale, mais rappelle qu'il faut décliner tout démarchage et demander systématiquement la présentation d'une carte professionnelle. Les agents EDF, La Poste et des grandes entreprises, travaillent sur rendez-vous. "En cas de doute, appelez le 17", précise-t-on à l'Etat major de la Direction départementale de la Sécurité publique, à Rouen. "Pour les femmes âgées et seules, il est également déconseillé d'indiquer la mention "veuve" sur les boîtes aux lettres".