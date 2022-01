Sortir en région : mardi 1er octobre

Manche :

Vendredi et Samedi c’est l’édition 2013 du festival Valise & Rock à Sartilly, les plus grands groupes de covers français chantent les hits de Queen, Téléphone, Renaud, U2 et Trust. Gagnez vos places pour le festival Valise & Rock toute la semaine sur Tendance Ouest et notamment dans 100% Ouest tous les soirs entre 20h et minuit avec Ilias.

Il y a également du sport de glisse le week-end prochain, c’est la coupe de Surf de Normandie avec le Cotentin Surf Club à Sciotot. La compétition est ouverte aux catégories suivantes : SURF ; Longboard ; SUP et Ondine. Une catégorie -16 ans est ouverte également pour cette étape. Retrouvez le formulaire d’inscription sur cotentinsurfclub.over-blog.com

Calvados :

Venez assister à la mise à l’eau du chalutier "Graal" samedi prochain à 10h00, à Port en Bessin Huppain. Cet évènement est rare de nos jours et reste toujours exceptionnel…

Un beau spectacle également avec Bernard Mabille sur mesure, c’est au casino de Houlegate. C'est seul sur scène que l'humoriste Bernard Mabille, auteur de Thierry Le Luron et co-auteur du Radio Bistro d'Anne Roumanoff, investira les planches du casino. Un show au rythme de l'actualité, il taille "Sur Mesure" et habille les politiques, les peoples, la crise et les autres sujets bouillants du quotidien. Retrait des places à l'accueil du casino.

Orne :

Samedi et dimanche c’est Ferme en fête au parc Anova d'Alençon, cette année le cheval est à l'honneur, découvrez aussi une ferme pour les enfants avec une basse-cour, des concours, une véritable ruche, un marché de producteurs du terroir et de nombreuses animations. Gagnez vos places entre 9h et 13h avec Nolwenn sur Tendance Ouest.

Le Royal Southern Brotherhood, groupe américain de blues rock, se produira Samedi prochain à la Luciole à Alençon.

Le groupe composé d'artistes mythiques de la scène blues (Devon Allman, Cyril Neville, Mike Zito …) sont actuellement en tournée européenne et se produira exceptionnellement en France, l’une de ces 4 dates c’est donc samedi à Alençon !