Découvrez Chausey, une île anglo-normande

Sur le plan administratif, Chausey est un quartier de Granville d'une dimension d'environ 45 hectares. Les marées y sont les plus fortes d'Europe (jusqu'à 14 mètres de marnage lors des marées d'équinoxe).

Malgré ses dimensions réduites, la Grande Ile de Chausey (45 ha) abrite plusieurs dizaines de maisons occupées surtout en été. L’hiver, seule une petite dizaine de Chausiais y résident : pêcheurs, gardes du littoral et ponctuellement entreprises intervenant sur l’île.

Lîle est reliée à Granville par une ou plusieurs navettes en fonction de la saison : en hiver deux passage par semaine mais jusqu’à plus de dix passages effectués par trois vedettes en été. L’été la population augmente fortement en raison de la venue des touristes avec près de 200 000 touristes annuels, ce qui représente un des plus forts taux d’occupation des Iles Françaises rapporté à la surface de la Grande Ile. On frôle ainsi les limites de la capacité d’accueil de l'île.

Actuellement, l'activité économique provient essentiellement du tourisme mais aussi de la pêche : l'eau très pure, continuellement brassée par des courants violents, permet la pêche du homard, du bouquet, du congre, du bar et du mulet. L'immense plateau de l'archipel est également exploité pour l'élevage des moules et des huîtres, mais cette activité n'est pas réalisée par les pêcheurs de l'île.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la compagnie JOLIE FRANCE ou sur le site de l'encyclopédie Wikipedia d'où est extrait une partie des textes de cet article.