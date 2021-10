Sortir en région du lundi 17 mai

Ce soir, Milow est en concert au Big Bang Café d’Hérouville Saint-Clair. Le chanteur belge qui a repris la chanson "Ayo Technology" et interprète du titre "You don’t know" s’y produit à partir de 20 heures.

A partir de 19 heures, à la Halle aux Granges de Caen, vous pourrez assister au spectacle de danse "Ca, quand même" de Maguy Martin et Denis Mariotte.

Jusqu’au mercredi 26 mai, à l’hôtel de Ville de Tourlaville, vous pouvez découvrir une exposition du peintre Hervé Labrot qui s’inspire notamment du travail de Dali et Magritte.

A l’occasion du 6e Printemps balkanique, le cinéma Lux de Caen assure la projection du documentaire "Cash & Marry" sur le thème du mariage blanc. Le film débute à 21 heures.

Au Scriptorial à Avranches se tient en ce moment et jusqu’au 30 mai l’exposition "Anges et super-héros dans la bande dessinée". L’exposition est ouverte de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

Huit courses de trot sont prévues cet après-midi à Caen. La première course commence à 14h20 et la dernière se court à 17h30.

Enfin, la vente aux enchères qui était prévue à 14 heures aujourd’hui à l’hôtel des ventes de Saint-Lô a été reportée au samedi 22 mai.