Dozulé : il tente de se suicider et se retrouve condamné

En avril dernier,un homme de 37 ans avait tenté de se suicider en fonçant avec sa voiture sur le péage de Dozulé sur l'A13. Il était alors resté bloqué deux heures, prisonnier de la carcasse de son véhicule, avant d'en être extrait.

Poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui, il doit désormais verser 2 000 € pour préjudice moral à une employée du péage, en plus d'une amende de 3 000 €. Il a également écopé d'une suspension de permis de six mois, et doit payer la facture de la réparation du péage, soit au moins 25 000 €.